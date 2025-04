Podcast JR 15 Min #1142 | A informalidade no Brasil: desafios e consequências para trabalhadores

Atualmente, mais de 39 milhões de brasileiros estão na informalidade, segundo dados recentes do IBGE. Isso representa mais de um terço dos 103 milhões de trabalhadores do país — pessoas que vivem sem direitos garantidos, segurança ou renda estável. Por que tantos brasileiros atuam sem registro? Quais são os impactos diretos dessa realidade para quem vive do trabalho informal? Para discutir essas questões, o advogado Otávio Pinto, presidente da Comissão de Advocacia Trabalhista da OAB São Paulo, e o repórter do Jornal da Record, Filipe Brandão, participam deste episódio.