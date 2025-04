Podcast JR 15 Min #1145 | Censo Escolar 2024: o raio-X da educação básica no Brasil

O Censo Escolar 2024, principal levantamento estatístico da educação básica no Brasil, revelou avanços importantes, mas também desafios persistentes. Os dados mostram que as matrículas em tempo integral na rede pública cresceram de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024, totalizando 965 mil alunos - um progresso relevante rumo a uma educação mais abrangente. Por outro lado, o número de crianças matriculadas em creches e na pré-escola segue praticamente estagnado. Quais fatores contribuíram para o aumento das matrículas em tempo integral? E por que as matrículas em creches e pré-escolas não avançaram? Giovanna Risardo e o repórter Gustavo Toledo conversam com a professora e especialista em políticas educacionais, ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, Cláudia Costin.