Podcast JR 15 Min #1146 | Cidadania europeia: países mudam legislação para barrar imigrantes

Diversos países europeus estão endurecendo as regras para concessão de cidadania por descendência. Na Itália, mudanças na legislação limitaram a entrada de imigrantes, afetando diretamente milhares de brasileiros que buscam o reconhecimento da cidadania italiana. A Espanha também sinaliza medidas semelhantes. O que está por trás dessas mudanças? E como elas impactam brasileiros com direito à cidadania europeia? Giovanna Risardo e o repórter André Tal conversam com Rui Badaró, especialista em direito internacional e membro da OAB-SP.