Podcast JR 15 Min #1147 | Violência contra animais: os avanços da legislação em todo o país

Uma nova lei sancionada em Minas Gerais reacendeu o debate sobre a violência contra animais no Brasil. A partir de agora, manter um animal acorrentado de forma permanente ou rotineira é considerado crime de maus-tratos no estado. A multa pode ultrapassar R$ 5 mil e, em caso de morte do animal, as penalidades são ainda mais severas. Como o país tem enfrentado os casos de crueldade contra animais? Quais os principais sinais de maus-tratos que a população deve observar? Giovanna Risardo e o repórter Luiz Casoni conversam com Rosânia Ramalho, médica-veterinária e presidente da Comissão Nacional de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária.