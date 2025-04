Podcast JR 15 Min #1148 | Perigo nas redes: criança morre após inalar desodorante

Uma criança de 8 anos morreu, em Brasília, após participar de um desafio virtual com risco de asfixia. O caso, que está sendo investigado pelo Ministério da Justiça, reacende o alerta sobre os perigos das redes sociais e a responsabilidade das plataformas digitais. Como evitar que tragédias como essa se repitam? Quais são os riscos mais comuns no ambiente online? E o que os pais podem fazer para proteger seus filhos? Neste episódio, Alessandra Borelli, advogada especialista em direito e segurança digital, e o repórter do Jornal da Record em Brasília, Yuri Achcar, discutem o impacto desse tipo de conteúdo e os caminhos para um ambiente digital mais seguro.