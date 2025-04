Podcast JR 15 Min #1149 | Mudança radical: o novo câmbio da Argentina e seus efeitos no dia a dia

A Argentina vive uma transformação econômica profunda. O governo de Javier Milei adotou o câmbio flutuante, em uma tentativa ousada de conter a inflação e atrair investimentos. A medida veio acompanhada de um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, no valor de 20 bilhões de dólares. Mas, na prática, o que muda para os argentinos? Como essa decisão afeta o poder de compra, o cotidiano das famílias, as empresas e a relação comercial com o Brasil? E qual tem sido o impacto do tarifaço de Donald Trump no país vizinho? Neste episódio, o economista André Perfeito e o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti, analisam os desdobramentos dessa guinada econômica e o que vem pela frente.