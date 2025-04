Podcast JR 15 Min #1150 | Desinformação sobre vacinas: como as fake News ameaçam a saúde

O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, lançou uma nova estratégia para aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes: a imunização nas escolas públicas. Mas a campanha tem sido alvo frequente de informações falsas, o que gera insegurança em algumas famílias. Qual é o impacto das fake News? Como vai funcionar a imunização nas escolas? E o que pode ser feito para recuperar a confiança da população? Neste episódio, a médica infectologista do Hospital Moriah, Marcela Bandeira, e a repórter do Jornal da Record, Adriana Perroni, analisam os riscos da desinformação.