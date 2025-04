Podcast JR 15 Min #1151 | Artrose: causas, sintomas e tratamentos que funcionam

A osteoartrite, mais conhecida como artrose, é uma das doenças que mais afetam a população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% das pessoas com mais de 65 anos sofrem com o problema. No Brasil, a artrose é responsável por mais de 7% dos afastamentos do trabalho e é a segunda maior causa de concessão de auxílio-doença. Mas o que causa essa doença? Como preveni-la ou aliviar os sintomas? E quais são os tratamentos mais eficazes atualmente? Giovanna Risardo e a repórter Gabriela Dias conversam com o médico ortopedista do Hospital Moriah, Claudio Kawano.