Podcast JR 15 Min #1152 | Espécies invasoras nos mares: o caso do mexilhão-verde em São Paulo

Uma espécie asiática tem causado preocupação entre os especialistas. O mexilhão-verde, originário da região do Indo-Pacífico, foi registrado no litoral de São Paulo e acende um alerta: as espécies invasoras ameaçam o equilíbrio do ecossistema marinho brasileiro. Como elas chegam até aqui? Quais danos podem causar? E é possível evitar esse tipo de invasão? Giovanna Risardo e a repórter Fernanda Burger conversam com o biólogo marinho Rafael Silva, que explica os riscos e os desafios no combate a esse tipo de ameaça ambiental.