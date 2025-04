Podcast JR 15 Min #1153 | Minha Casa, Minha Vida: entenda as mudanças para 2025

O "Minha Casa, Minha Vida" foi criado em 2009 para facilitar o acesso à casa própria para brasileiros de baixa renda. Mas, agora, uma mudança significativa amplia o alcance do programa para uma nova camada da população: a classe média. Foi criada a chamada "faixa 4", que vai permitir o financiamento de imóveis de até R$ 500 mil para famílias com renda de até R$ 12 mil mensais. Mas o que muda na prática? Quais as condições? E quem já está nas outras faixas, será impactado? Giovanna Risardo e a repórter Adriana Perroni conversam com Rodrigo Palácios, sócio do setor imobiliário da Viseu Advogados.