Podcast JR 15 Min #1154 | RG Pet: o novo sistema nacional para registro de cães e gato

O Brasil tem a terceira maior população de animais de estimação do mundo. Para promover o controle populacional e combater os maus-tratos, o Governo Federal lançou o Sistema Nacional de Registro de Animais Domésticos, o SinPatinhas. A proposta é criar um banco de dados com informações de pets de todo o país, em uma iniciativa inédita. Mas como o programa vai funcionar na prática? Quais os benefícios para tutores e animais? Participam desta edição Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e Rogério Guimarães, repórter do Jornal da Record.