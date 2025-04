Podcast JR 15 Min #1155 | A Reconstrução: os desafios e lições da enchente no Rio Grande do Sul

A tragédia que devastou o Rio Grande do Sul marcou o país e mobilizou uma onda de solidariedade nacional. A nova série do Grupo Record, A Reconstrução, já disponível no PlayPlus, mostra como os gaúchos enfrentaram os impactos do desastre climático e deram início à retomada. Com quase R$ 89 bilhões em prejuízos, o Estado precisou reorganizar suas atividades econômicas e sociais. Como foi esse processo? Quais os desafios e aprendizados? Participam desta edição Fernando Meirelles, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, e Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record.