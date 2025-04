Podcast JR 15 Min #1157 | Fraude no INSS: descontos indevidos e orientações para beneficiários

O governo suspendeu todos os descontos mensais feitos por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. O presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, foi demitido, e cinco servidores foram afastados de suas funções. As medidas foram tomadas após uma operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União contra um esquema que realizava descontos não autorizados nos benefícios pagos pelo órgão. Agora, criminosos estão enganando as vítimas oferecendo o ressarcimento rápido do dinheiro perdido. O que as vítimas precisam fazer? E quais cuidados os aposentados devem tomar? Participam do episódio Rodolfo Ramer, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, e o repórter Fábio Menegatti.