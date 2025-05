Podcast JR 15 Min #1164 | Crise e conservadorismo: os desafios do novo chanceler da Alemanha

Friedrich Merz, líder do partido conservador, foi eleito chanceler da Alemanha após uma rara segunda rodada de votação no Parlamento, reflexo direto de uma crise política interna e de um cenário europeu em constante tensão devido à guerra na Ucrânia. A vitória de Merz marca uma virada no comando político da Alemanha e levanta questões sobre os rumos do país sob um governo conservador. Quais promessas sustentam essa nova gestão? E quais impactos ela pode ter para os alemães e para o bloco europeu? Adriana Perroni conversa com o economista e professor de Relações Internacionais do Ibmec, Alexandre Pires, e com a correspondente da RECORD na Europa, Ana Paula Gomes.