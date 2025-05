Podcast JR 15 Min #1165 | Lula entre gigantes: o que está em jogo nas visitas à Rússia e à China?

O presidente Lula embarca em uma nova etapa de sua agenda internacional com visitas estratégicas à Rússia e à China — dois polos centrais na geopolítica global. A passagem por Moscou, a convite de Vladimir Putin, marca presença nas celebrações pelos 80 anos da vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Já em Pequim, Lula tem compromissos diplomáticos e comerciais com foco em fortalecer a posição brasileira no cenário internacional. O que essas visitas revelam sobre os interesses do Brasil? E quais são os riscos e oportunidades envolvidos nessas articulações? Adriana Perroni conversa com Vinicius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais da FAAP e FGV, e com o repórter do Jornal da Record, André Tal.