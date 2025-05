Podcast JR 15 Min #1166 | Esquecidos: brasileiros vivem em cidades com desenvolvimento crítico

Um retrato preocupante do Brasil: quase metade dos municípios brasileiros (47,3%) apresenta um índice de desenvolvimento municipal considerado baixo ou crítico. Os dados são do estudo mais recente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo o levantamento, mais de 57 milhões de brasileiros vivem em cidades com sérias dificuldades nas áreas de saúde, educação e geração de renda. Por que a desigualdade persiste? O que mais influencia negativamente os indicadores dessas cidades? E como reverter esse cenário? Adriana Perroni e a repórter Nicolle Timm conversam com o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.