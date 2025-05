Podcast JR 15 Min #1167 | INSS: Governo inicia devolução de valores descontados irregularmente

O governo começa, nesta semana, a notificar os beneficiários do INSS que podem ter tido parte do benefício descontado de forma indevida por associações e sindicatos. Em seguida, haverá um prazo para contestação por parte dos aposentados e pensionistas e para que as instituições apresentem os comprovantes de autorização dos descontos. O escândalo, que atingiu milhões de brasileiros, desviou mais de R$ 6 bilhões, segundo a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União. Como será o reembolso do dinheiro desviado? O que as vítimas da fraude precisam fazer? E como identificar a ação de golpistas que tentam se passar pelo INSS? Giovanna Risardo e o repórter Yuri Achcar conversam com a secretária da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP, Mariana de Souza Rossi Kirsten.