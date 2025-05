Podcast JR 15 Min #1168 | Ancelotti no comando: o que muda na seleção brasileira?

A seleção brasileira tem um novo técnico. Depois de mais de dois anos de boatos, conversas e negativas, Carlo Ancelotti foi oficializado pela CBF no comando do Brasil. O italiano, de 65 anos, que está deixando o Real Madrid, assume a seleção no final deste mês e já comandará a equipe na Data Fifa de junho. Ele chega para o lugar de Dorival Júnior, demitido em março após a goleada sofrida contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O que esperar de Ancelotti na seleção? Com o italiano, o Brasil volta a ser um dos favoritos para vencer a próxima Copa? A mudança pode gerar um impacto estrutural no futebol brasileiro? Giovanna Risardo e o repórter Bruno Piccinato conversam com o jornalista e comentarista esportivo Maurício Noriega.



