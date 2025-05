Podcast JR 15 Min #1169 | Roubo de cargas: impacto econômico no Brasil

Mais de 60% das cargas no Brasil são transportadas por caminhoneiros, que enfrentam riscos altos com quadrilhas roubando cargas e sequestrando motoristas, gerando prejuízos milionários. O impacto vai muito além da segurança pública, atinge diretamente a economia e, claro, o bolso do consumidor. Quem paga essa conta? O que está sendo feito para combater esse tipo de crime? Por que os caminhoneiros seguem sendo tão vulneráveis nas estradas? Adriana Perroni e Caterina Achutti conversam com o especialista em segurança pública Leonardo Ostronoff sobre os impactos econômicos e as vulnerabilidades das estradas.