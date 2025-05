Podcast JR 15 Min #1171 |Atlas da Violência: número cai, mas Brasil ainda tem 125 homicídios por dia

O Brasil registrou quase 46 mil assassinatos em 2023 - uma média de 125 por dia. Apesar do número ainda elevado, o Atlas da Violência 2025 revela a menor taxa de homicídios em mais de uma década. A tendência de queda se repete nos últimos anos, mas os dados mostram contrastes preocupantes. Jovens seguem como as principais vítimas, a violência contra crianças aumentou e estados como o Rio de Janeiro seguem na contramão da média nacional. O que tem impulsionado a redução dos homicídios? Por que a violência contra os mais jovens ainda preocupa tanto? E o que explica os estados que destoam da média? Giovanna Risardo e o repórter Diogo Menezes conversam com Daniel Cerqueira, pesquisador do Ipea e coordenador do estudo.