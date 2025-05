Podcast JR 15 Min #1172 | Gripe aviária: países cancelam a importação de frango do Brasil

O Rio Grande do Sul confirmou, na semana passada, o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil. Em resposta, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária. A reação internacional foi rápida: vários países e regiões suspenderam temporariamente a importação de frango brasileiro. Entre eles estão China, União Europeia, Argentina, Canadá e Coreia do Sul. Já Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas impuseram um embargo limitado a Montenegro, cidade gaúcha onde o caso foi registrado. No último domingo (18), o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que investiga duas novas suspeitas de gripe aviária no Brasil — uma no Rio Grande do Sul e outra em Tocantins. O que está sendo feito para evitar que a doença se espalhe? É seguro continuar consumindo frango e ovos? Houve falha no protocolo contra a doença? Luiz Fara Monteiro e o repórter Jairo Bastos conversam com o professor do Departamento de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Eduardo Brandão.



