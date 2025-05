Podcast JR 15 Min #1173 | A polêmica dos reborns: vínculos que dividem opiniões

Você já ouviu falar em “bebê reborn”? São bonecos hiper-realistas, com aparência de recém-nascidos, que vêm conquistando um público cada vez maior — não apenas crianças, mas principalmente adultos. Nas últimas semanas, os reborns voltaram ao centro de uma polêmica nas redes sociais e também fora delas. Afinal, o que leva tantas pessoas a criar um vínculo emocional tão forte com uma boneca? Por que adultos investem tanto tempo, dinheiro e afeto nesses brinquedos? E quando esse apego ultrapassa os limites do saudável? Luiz Fara Monteiro e o repórter Paulo Henrique Santos conversam com Talita Fabiano de Carvalho, conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-SP), para entender essas questões.



