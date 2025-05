Podcast JR 15 Min #1174 | Novo decreto restringe EAD em cursos da saúde e direito no Brasil

O governo federal publicou um decreto que muda as regras do ensino superior à distância. A partir de agora, cursos como medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia só poderão ser oferecidos de forma presencial. Outras graduações da área da saúde e licenciaturas também terão regras mais rígidas. A medida levanta discussões sobre qualidade, acesso e regulação no ensino superior. Luiz Fara Monteiro e o repórter Rogério Guimarães conversam com a doutora em Educação e Diretora de Pesquisa do Instituto Península, Barbara Born, sobre os impactos da mudança na formação de novos profissionais e nas instituições de ensino.



