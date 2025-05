Podcast JR 15 Min #1175 | Cirurgia bariátrica agora pode ser feita a partir dos 14 anos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) reduziu de 16 para 14 anos a idade mínima para a realização de cirurgia bariátrica em adolescentes. A medida, que exige protocolo rigoroso, é voltada a pacientes com obesidade grave e IMC superior a 40. A expectativa é de aumento nos procedimentos, que já somaram mais de 291 mil entre 2020 e 2024. Existem riscos na redução da idade mínima para o procedimento? Quais são os benefícios de antecipar a cirurgia? E quais os preparativos para a realização de uma bariátrica com segurança? Luiz Fara Monteiro e o repórter Paulo Henrique Santos conversam com o gastrocirurgião do Hospital Moriah, Flávio Kawamoto.