Podcast JR 15 Min #1176 | Febre do Oropouche: RJ confirma terceira morte, e casos passam de 1.500

O Rio de Janeiro confirmou mais duas mortes por febre do Oropouche. As vítimas, duas mulheres moradoras de Macaé e Paraty, apresentaram os primeiros sintomas em março, foram internadas, mas não resistiram. Com isso, o estado soma três óbitos pela doença somente em 2025. Transmissível pelo mosquito conhecido como marium, o vírus do Oropouche provoca sintomas semelhantes aos da dengue e da chikungunya, o que dificulta o diagnóstico. Neste ano, mais de 1.500 casos já foram confirmados no estado. Por que os casos estão crescendo no Rio de Janeiro? Quando a doença pode ser fatal? E como se proteger? Giovanna Risardo e o repórter Pedro Paulo Filho conversam com a médica infectologista do Hospital Moriah, Marcela Bandeira.