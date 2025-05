Podcast JR 15 Min #1177 | Carlo Ancelotti na Seleção: italiano chega e faz a primeira convocação

Uma nova era no futebol do Brasil. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira, a mais vitoriosa do futebol mundial. O ex-técnico do Real Madrid chegou com responsabilidade - e também com a esperança de que a Seleção volte a conquistar a Copa do Mundo depois de 24 anos. E, logo no primeiro dia de trabalho, já anunciou a convocação para os dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026. Fora de campo, a CBF definiu o nome do novo presidente. Samir Xaud foi eleito em um processo eleitoral boicotado por vinte clubes. A primeira convocação surpreendeu? O que esperar do trabalho de Ancelotti na Seleção? E qual deve ser o papel da nova gestão da CBF para ajudar o italiano? Luiz Fara Monteiro e o repórter Jean Brandão conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rimoli.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!