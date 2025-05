Podcast JR 15 Min #1178 | SRAG: casos aumentam e pressionam sistema de saúde

Mais de 20 estados brasileiros estão em alerta diante do avanço acelerado dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Segundo dados da Fiocruz, o aumento tem pressionado o sistema de saúde em várias regiões do país. Só neste ano, o Brasil já ultrapassou a marca de 64 mil notificações da doença, que pode evoluir para quadros graves e até levar à morte. Capitais como Porto Alegre (RS), Campo Grande (MS) e Belo Horizonte (MG) decretaram emergência em saúde. Por que a doença está avançando em tantas regiões do país? Quais são os grupos mais vulneráveis e como identificar sinais de agravamento? E por que a vacinação contra a gripe é considerada uma das principais estratégias para aliviar o impacto nas emergências? Luiz Fara Monteiro e o repórter Jairo Bastos conversam com o médico infectologista Hemerson Luz.



