Podcast JR 15 Min #1179 | Violência no trânsito: motos lideram acidentes e pressionam o SUS

Um erro de cálculo, um cruzamento mal sinalizado, uma manobra arriscada. No trânsito, bastam segundos para que vidas mudem completamente, especialmente para motociclistas. Em São Paulo, entre 2023 e 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou mais de R$ 130 milhões com vítimas de acidentes de trânsito. A ampla maioria desses casos envolveu motos. Além dos traumas, esses acidentes sobrecarregam o sistema de saúde com cirurgias delicadas, longos processos de reabilitação e sequelas que acompanham as vítimas por toda a vida. Como tornar o trânsito mais seguro? De que forma as políticas públicas e a fiscalização podem mudar esse cenário? É preciso mudar o comportamento dos motoristas? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com o coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto.



