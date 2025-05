Podcast JR 15 Min #1180 | Labirintite: entenda a doença que afeta o equilíbrio de milhões de pessoas

Tontura, desequilíbrio, sensação de que tudo gira ao redor. Esses sintomas, muitas vezes banalizados, podem ser sinais de distúrbios que afetam milhões de brasileiros: as doenças do labirinto. Neste ano, cerca de 35% da população brasileira relatou algum episódio de tontura, segundo a Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. A condição voltou aos holofotes após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser diagnosticado com labirintite. Como reconhecer os sinais da doença? Quais fatores contribuem para o surgimento do problema? E como prevenir ou tratar de forma eficaz essa condição que afeta o equilíbrio e a audição? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni conversam com o diretor-presidente da Academia Brasileira de Otoneurologia (ABON), Márcio Salmito.



