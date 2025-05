Podcast JR 15 Min #1181 | Brasileirão: disputa quente pela liderança e bastidores agitados

Uma competição acirrada: apenas dois pontos separam os quatro melhores times do Campeonato Brasileiro. A disputa continua no fim de semana com grandes jogos. No domingo, a partir das 18h00, a RECORD exibe com exclusividade na TV aberta o jogo entre Corinthians e Vitória. A partida contará com a presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, na Neo Química Arena. Após o encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, os clubes voltam suas atenções para o Brasileirão. As competições internacionais deixaram sequelas em alguns times? Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino: quem vai terminar a rodada como líder? Cristiano Ronaldo vai jogar no Botafogo? E o dilema do Santos: vale a pena renovar com Neymar? E do lado do jogador, é melhor seguir a temporada no Peixe? Luiz Fara Monteiro e a repórter Duda Gonçalves conversam com o colunista do Portal R7, Cosme Rímoli.



