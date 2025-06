Podcast JR 15 Min #1182 | Cigarros e 'vapes': o vício que atinge cada vez mais jovens

No Brasil, quase 20 milhões de pessoas se declaram fumantes. Porém, um dado alarmante chama atenção: a dependência química da nicotina começa, em média, aos 12 anos e 9 meses. Enquanto o cigarro tradicional perde espaço, uma ameaça silenciosa e colorida avança: os cigarros eletrônicos. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2023 e 2024, o uso desses dispositivos entre adultos cresceu 24%, atingindo o maior índice desde o início da série histórica. Por que o vício em nicotina já é considerado uma doença pediátrica? Qual o papel das escolas e consultórios médicos na prevenção? E o que explica a explosão no consumo dos cigarros eletrônicos? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim conversam com o pediatra João Paulo Lotufo, coordenador do Ambulatório Antitabagista do Hospital Universitário da USP, para esclarecer essas questões.