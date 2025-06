Podcast JR 15 Min #1183 | Trabalho doméstico: a luta por direitos que já deveriam ser garantidos

São mais de 6 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, a maioria, mulheres negras, nordestinas, e muitas vezes, invisíveis. Profissionais que não têm acesso a direitos básicos e nem proteção social. Um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Ministério do Desenvolvimento Social revelou que mais de 75% não têm carteira assinada, e 83% relatam que a dupla jornada compromete a saúde física e emocional. O Jornal da Record está produzindo uma série especial com cinco episódios sobre essas histórias. São relatos de resistência, invisibilidade, luta por dignidade e, principalmente, por reconhecimento. Por que a informalidade ainda atinge a maioria das trabalhadoras domésticas? Quais políticas públicas são urgentes para garantir o direito ao cuidado delas? Como dar visibilidade à luta e garantir valorização concreta da profissão? Luiz Fara Monteiro e a repórter Adriana Perroni discutem esse cenário com Janaina Souza, presidente da Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo e do SINDOMÉSTICA.