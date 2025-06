Podcast JR 15 Min #1184 | INSS: ação tenta identificar novas vítimas de fraude

O governo federal dará início a uma operação de busca ativa para localizar aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais na folha de pagamento do INSS. O objetivo é alcançar quem vive em áreas remotas ou enfrenta dificuldades de locomoção, oferecendo atendimento direto. A expectativa é que a força-tarefa acelere a devolução dos valores indevidamente cobrados. Paralelamente, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 23 milhões em bens de empresas e sócios investigados por fraudes, com a intenção de assegurar o ressarcimento aos prejudicados. Como será feita a busca ativa por novas vítimas? Como funciona o bloqueio de bens para garantir a devolução? E o que pode ser feito para evitar que esse tipo de golpe se repita? Adriana Perroni e o repórter Yuri Achcar entrevistam Joseane Zanardi, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-SP.



