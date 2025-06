Podcast JR 15 Min #1185 | O que muda com o Pix Automático?

O Pix já faz parte do cotidiano financeiro dos brasileiros. Somente em 2023, foram quase 64 bilhões de transações, que movimentaram aproximadamente R$ 27 trilhões. Agora, o sistema de pagamentos instantâneos avança com uma nova funcionalidade: o Pix Automático. Anunciada pelo Banco Central, a ferramenta permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de luz, mensalidades escolares e serviços por assinatura - de forma prática e segura. Mas o que essa novidade representa na prática? Quais os possíveis riscos e quais garantias o consumidor terá? E de que forma o Pix Automático pode mudar o modelo de cobrança adotado por empresas? Esses temas são debatidos com Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record, e Luiz Augusto D'urso, especialista em cibercrimes e professor de Direito Digital no MBA da FGV.