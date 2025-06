Podcast JR 15 Min #1186 | Canetas para emagrecer: moda perigosa?

Elas viraram febre entre celebridades, influenciadores e milhões de brasileiros. Prometem emagrecimento rápido, sem cirurgia e com aplicação simples. Mas o que está por trás das chamadas "canetas emagrecedoras"? Desde 2023, o consumo de medicamentos como semaglutida e tirzepatida explodiu no Brasil. Só a semaglutida movimentou quase R$ 3,5 bilhões em um único ano. Com isso, vieram também o uso sem controle, os riscos à saúde e até falsificações. Qual a diferença entre Wegovy, Ozempic e Mounjaro? Por que o uso sem acompanhamento médico pode ser perigoso? E emagrecer com caneta funciona a longo prazo? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com a endocrinologista do Hospital Moriah, Evelise Valadão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!