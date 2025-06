Podcast JR 15 Min #1187 | O futuro da internet em jogo: redes sociais sob julgamento

Com mais de 183 milhões de brasileiros conectados à internet em 2025, o país mergulha em um debate crucial: quem deve ser responsabilizado pelo que circula nas redes sociais? De acordo com pesquisa da consultoria Nexus, 80% dos brasileiros acreditam que as plataformas digitais devem responder legalmente pelos conteúdos publicados por seus usuários. O tema ganha destaque em meio ao julgamento no Supremo Tribunal Federal, que analisa mudanças nas regras para remoção de conteúdos ilegais da internet. A responsabilização deve ocorrer mesmo sem decisão judicial? Como equilibrar a liberdade de expressão e a moderação de conteúdo? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão conversam com Filipe Medon, professor de Direito Civil da FGV Direito Rio, sobre os possíveis impactos da decisão do STF no ecossistema digital brasileiro.



