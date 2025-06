Podcast JR 15 Min #1188 | AVC entre jovens aumenta no Brasil: entenda os fatores e como se proteger

Antes visto como um problema restrito à terceira idade, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) vem afetando cada vez mais jovens. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam um salto de quase 45% nos atendimentos hospitalares por AVC entre brasileiros de 0 a 49 anos nos últimos 16 anos. Em 2008, foram pouco mais de 25 mil casos; em 2024, o número passou de 37 mil. A preocupação é global. Estimativas da Associação Brasileira de AVC indicam que, no mundo, cerca de 2 milhões de pessoas entre 18 e 50 anos sofrem um derrame a cada ano. Por que isso está acontecendo? Quais são os sinais de alerta? E como funciona o atendimento no SUS para quem sobrevive, mas enfrenta sequelas? Luiz Fara Monteiro e o repórter Filipe Brandão conversam com a neurologista Annelise Higa, do Hospital Moriah, para esclarecer essas questões.



