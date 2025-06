Podcast JR 15 Min #1190 | Colômbia em alerta: atentado fere senador e expõe fragilidade política

Uma tentativa de assassinato no coração da capital colombiana marcou o início de uma sequência de ataques coordenados. Carros-bomba, drones armados, rajadas de fuzil e prédios públicos atacados compuseram um cenário de guerra urbana. Em apenas cinco horas, a violência deixou mortos e feridos em Cali e arredores, a pouco mais de um ano das eleições presidenciais. O principal alvo foi o senador conservador Miguel Uribe, de 39 anos, baleado na cabeça durante um ato político em Bogotá. Os dias seguintes foram marcados por protestos e confrontos entre manifestantes e forças de segurança. A escalada de violência reacende dúvidas sobre a eficácia da política de "Paz Total" do presidente Gustavo Petro e levanta sérias preocupações sobre a estabilidade democrática na Colômbia. Quais as consequências imediatas desses ataques? Por que a violência armada volta a crescer? E como essa nova onda de atentados pode comprometer o processo eleitoral de 2026? Para analisar o cenário, Adriana Perroni e o repórter Fábio Menegatti conversam com Frederico Dias, professor do Ibmec Brasília.