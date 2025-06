Podcast JR 15 Min #1191 | Suplementos em alta: benefício ou risco para a saúde?

A preocupação dos brasileiros com saúde e estética impulsiona o crescimento do mercado fitness e dos suplementos alimentares. Segundo a Fitness Brasil, o número de academias quase triplicou em dez anos, saltando de 20 mil em 2014 para 51 mil em 2024. Paralelamente, a venda de multivitamínicos superou 370 mil unidades só em 2025. Contudo, um estudo americano indica que o uso diário dessas substâncias pode elevar o risco de morte em 4%. Diante deste cenário, importantes questões surgem: os suplementos realmente promovem saúde? O consumo sem orientação médica representa perigo? E quais precauções adotar na hora da escolha? Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti conversam com o nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) Durval Ribas Filho.