Podcast JR 15 Min #1192 | Menor taxa de desemprego da história não alcança pessoas com deficiência

Enquanto o Brasil celebra a menor taxa de desemprego da história, a exclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho persiste. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 56 mil PCDs deixaram seus postos desde 2023. Atualmente, existem mais de 828 mil vagas reservadas por lei para esse público, mas mais da metade delas segue desocupada. O cenário é ainda mais grave na administração pública, onde cerca de 88% das posições destinadas a pessoas com deficiência estão vazias. Quais são as causas desse esvaziamento? Barreiras de acessibilidade? Falta de preparo das empresas? Desinformação ou preconceito? Adriana Perroni e a repórter Gabriela Dias conversam com Leticia Lefevre, secretária-adjunta da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB-SP.