Podcast JR 15 Min #1193 | Israel x Irã: uma escalada que assusta o mundo

Explosões na madrugada, sirenes, abrigos antibombas. O confronto entre Israel e Irã entrou em uma nova fase, marcada por ataques aéreos, mortes de civis e tensão crescente. Desde sexta (13), o número de vítimas não para de subir: até a gravação deste episódio, são 224 mortos no Irã e 24 em Israel. Enquanto os ataques continuam, ambos os lados ameaçam intensificar os bombardeios. O que motiva essa escalada? Qual o papel dos Estados Unidos no conflito? E como Rússia e China podem reagir? Giovanna Risardo e o correspondente da Record em Israel, Victor La Regina, discutem o tema com Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em segurança internacional.