Podcast JR 15 Min #1194 | Beleza em risco: o impacto dos cosméticos falsificados

O mercado de beleza no Brasil segue em alta: o consumo de cosméticos cresceu 36% no último ano. Mas esse crescimento também impulsionou a falsificação de produtos. Em 2024, os prejuízos com cosméticos ilegais, contrabandeados ou adulterados já ultrapassaram R$ 10 bilhões. Sem controle sanitário, itens vendidos em comércios populares e pela internet podem causar reações severas, como alergias e infecções. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil apreendeu 20 toneladas de cosméticos falsos em fábricas clandestinas. Em São Paulo, mais de 10 mil frascos de perfumes suspeitos foram encontrados à venda, tanto em pontos físicos quanto online. O que acontece quando usamos um cosmético falsificado? Como identificar se um produto é falso ou original? Neste episódio, Giovanna Risardo e a repórter Patrícia Ferraz conversam com Marcelo Arnone, dermatologista do Hospital Moriah, sobre os perigos, sinais de alerta e como garantir a segurança ao comprar cosméticos no Brasil.