Podcast JR 15 Min #1195 | Caminho para a inclusão: O impacto dos dados sobre autismo no Brasil

Pela primeira vez na história, o Censo do IBGE trouxe dados sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), revelando um retrato inédito da condição no Brasil. Segundo os dados do Censo 2022, cerca de 2,4 milhões de brasileiros relataram diagnóstico de autismo feito por um profissional de saúde, o equivalente a 1,2% da população. O índice é ainda maior entre crianças de 5 a 9 anos, chegando a 2,6%. Mas o que esses números revelam sobre o país? E como transformar as estatísticas em ações efetivas? Luiz Fara Monteiro e a repórter Marcela Varasquim entrevistam Flávio Gonzalez, coordenador de Inclusão Social do Instituto Jô Clemente, que analisa os impactos da nova abordagem e os desafios do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo.