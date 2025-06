Podcast JR 15 Min #1197 | Celulares fora da sala: impactos reais na educação brasileira

O primeiro semestre do ano letivo chega ao fim com uma mudança visível em muitas escolas do país: a restrição ao uso de celulares em sala de aula. Seis meses após a sanção da medida pelo governo federal, os resultados começam a surgir. Uma pesquisa nacional com estudantes aponta que mais da metade deles deixou de levar o celular para a escola. E em algumas instituições, o hábito da leitura aumentou em até 25%. Como os alunos estão reagindo a essa nova rotina? Houve melhora na atenção, no convívio e no desempenho? E qual o papel das famílias nesse processo de adaptação? Luiz Fara Monteiro e a repórter Gabriela Dias conversam com Janine Schultz, diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa (RBAC), sobre os efeitos e os desafios dessa transformação.



