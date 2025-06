Podcast JR 15 Min #1198 | Israel e Irã: quais os próximos passos após o cessar-fogo?

Após semanas de tensão, ataques e acusações mútuas, Israel e Irã anunciaram um cessar-fogo. A trégua, no entanto, ainda é frágil. Antes do anúncio, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os dois países violaram os termos de um acordo intermediado por Washington. Mesmo com o cessar-fogo declarado, mísseis iranianos voltaram a cair em cidades israelenses, e o governo israelense respondeu com bombardeios a instalações militares em Teerã. Neste episódio, Luiz Fara Monteiro e o correspondente da Record em Israel, Victor La Regina, conversam com o cientista político e analista de inteligência qualitativa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Leonardo Paz. Juntos, analisam os bastidores do conflito, o impacto da atuação dos Estados Unidos e a crescente aproximação entre Irã e Rússia, uma aliança que pode redefinir o equilíbrio geopolítico global.



