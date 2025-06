Podcast JR 15 Min #1199 | Turismo aéreo: segurança em balões, helicópteros e voos irregulares

O turismo de aventura vem crescendo no Brasil, impulsionado por atividades como passeios de balão, saltos de paraquedas e voos turísticos de helicóptero. No entanto, uma tragédia recente em Santa Catarina, que resultou na morte de oito pessoas após a queda de um balão, reacendeu o debate sobre a segurança dessas práticas. Neste episódio, Luiz Fara Monteiro e a repórter Caterina Achutti recebem o advogado Rodrigo Duarte, especialista em Direito Aeronáutico, para discutir a regulamentação do setor, os riscos dos voos irregulares e os cuidados que turistas devem tomar antes de embarcar em aventuras no ar.