Podcast JR 15 Min #1200 | 17 anos de Lei Seca: avanços, desafios e o impacto nas ruas

A Lei Seca completa 17 anos como uma das políticas públicas mais relevantes no combate à combinação de álcool e direção. Desde 2008, mais de três milhões e duzentas mil autuações foram registradas no Brasil — uma média de 20 motoristas multados por hora. A legislação ajudou a mudar o comportamento nas ruas e salvou vidas, mas ainda encontra resistência. O número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentou significativamente, representando dois terços das autuações — uma estratégia usada para tentar driblar as penalidades. Para entender o que de fato mudou, quais lacunas ainda existem e como evitar punições severas, inclusive prisão, Giovanna Risardo e a repórter Mônica Novaes conversam com Eduardo Djamdjian, coordenador da Comissão Especial de Direito de Trânsito da OAB-SP.