Podcast JR 15 Min #1202 | Hanseníase: nova terapia promete revolucionar o tratamento no Brasil

Todos os anos, cerca de 20 mil brasileiros são diagnosticados com hanseníase — uma doença antiga, mas ainda muito presente no país. Agora, um estudo conduzido em Ribeirão Preto (SP) traz uma nova esperança. Pesquisadores desenvolveram uma combinação de antibióticos que apresentou resultados promissores: alívio dos sintomas nos primeiros meses e recuperação mais acelerada de danos neurológicos. O diferencial está no uso de medicamentos já disponíveis no mercado nacional, o que pode facilitar a adoção do novo protocolo pelo SUS. Por que a doença ainda atinge tantos brasileiros? O que torna a nova terapia mais eficaz? Essas questões são discutidas por Giovanna Risardo e o repórter Fábio Menegatti em entrevista com Marco Andrey Cipriani, coordenador da pesquisa e presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia.



