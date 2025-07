Podcast JR 15 Min #1203 | Fraudes digitais se tornam mais sofisticadas e perigosas

Golpes cada vez mais elaborados e com aparência de total credibilidade. Sites bem feitos, perfis em redes sociais com supostos depoimentos de clientes satisfeitos, ofertas irresistíveis — tudo impulsionado por anúncios pagos. A fraude agora tem cara de profissionalismo. Com o uso da inteligência artificial, até os rostos dos "funcionários" dessas falsas empresas podem ser gerados por ferramentas digitais. E o prejuízo é real. Recentemente, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lançou uma campanha para alertar os consumidores sobre o golpe do falso prestador de serviço. Um alerta importante diante da crescente preocupação com a segurança digital. Por que a internet se tornou um terreno tão fértil para golpes? Qual é a responsabilidade dos bancos e das plataformas digitais? E como usar as ferramentas online com mais segurança? Giovanna Risardo e a repórter Gabriela Dias discutem esse cenário com Coriolano Camargo, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo.



