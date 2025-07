Podcast JR 15 Min #1204 | Cachorros obesos: o perigo silencioso do excesso de peso para os pets

A obesidade em cães cresce de forma preocupante. Um recente levantamento apontou que 95% dos veterinários notaram um aumento no número de animais acima do peso. Essa condição traz riscos graves, como diabetes, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias e lesões nas articulações. Mas como identificar um caso de obesidade em pets? Por que a comida destinada a humanos pode ser tão nociva? E como cuidar dos cães com equilíbrio entre carinho e disciplina? Luiz Fara Monteiro e o repórter Fábio Menegatti discutem o assunto com a médica-veterinária Mariana Moraes Dionysio de Souza, fiscal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!